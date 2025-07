Ex compagna aggredita e perseguitata a Rieti 52enne arrestato | così tormentava la donna

A Rieti un uomo di 52 anni è stato arrestato per atti persecutori e lesioni contro l’ex convivente. Disposta la misura cautelare per tutelare la vittima. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ex compagna aggredita e perseguitata a Rieti, 52enne arrestato: così tormentava la donna

