Ex Arcelor Mittal | il rilancio è affidato a una realtà del Sannio

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo mesi di incertezza e mobilitazione, arriva un segnale concreto per il futuro occupazionale della Valle del Calore. Il sito produttivo ex Arcelor Mittal di San Mango sul Calore-Luogosano, fermatosi ufficialmente ieri con lo spegnimento dei macchinari, potrebbe presto riprendere vita. A farsi avanti è Idroambiente, azienda campana specializzata nella realizzazione e manutenzione di condotte idriche, con sede operativa a San Salvatore Telesino. La societĂ , guidata dall’imprenditore Luigi Caramiello, ha sottoscritto un’offerta non vincolante per l’acquisizione dello stabilimento, con l’intento di finalizzare l’operazione entro il 31 dicembre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

