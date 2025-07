Eversione e terrorismo vasta operazione della polizia | perquisizioni in casa di due 16enni genovesi

Ci sono anche due sedicenni genovesi tra i destinatari delle 22 perquisizioni eseguite oggi, giovedì 31 luglio, in tutta Italia dalla polizia di Stato su delega delle Procure presso i Tribunali per i Minorenni. L’operazione, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Eversione e terrorismo, vasta operazione della polizia: perquisizioni in casa di due 16enni genovesi; Genova: 77 misure cautelari per truffe ad anziani; Sfruttamento sessuale di minori online, perquisizioni anche a Genova.

Terrorismo, 22 perquisizioni su giovani suprematisti e jihadisti in tutta Italia - La Polizia di Stato sta eseguendo, dalle prime ore della mattina, una serie di operazioni di perquisizione delegate dalle Procur ... repubblica.it scrive

Maxi operazione della polizia: 22 perquisizioni in tutta Italia (anche a Messina, Catanzaro e Cosenza) tra minorenni coinvolti in estremismi violenti VIDEO - Perquisiti giovani tra i 13 e i 17 anni, coinvolti in ambienti di radicalizzazione di matrice suprematista, accelerazionista, antagonista e jihadista ... Lo riporta msn.com