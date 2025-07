Evasione e resistenza il giudice dice no alla revoca della sospensione della pena

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Tribunale di Benevento, giudice dott.ssa Monaco, ha rigettato la richiesta del PM di revocare la sospensione condizionale della pena per una condanna a 8 mesi per evasione. La Procura aveva contestato la concessione del beneficio dopo che, su istanza dell’avv. Massimo Viscusi, la pena era stata rideterminata con una riduzione di tre anni grazie al riconoscimento della continuazione tra più reati. Il Tribunale ha accolto integralmente le argomentazioni della difesa, che sottolineava l’assenza di una condanna romana nel casellario giudiziale. Confermato dunque il beneficio della sospensione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Evasione e resistenza, il giudice dice no alla revoca della sospensione della pena

In questa notizia si parla di: pena - evasione - giudice - sospensione

Non versa l’Iva per 860 mila euro: imprenditore condannato a due anni; Trump limita le transizioni di genere per gli under 19. Intanto, un giudice blocca la sospensione dei fondi federali; Il procedimento di revoca di una misura alternativa alla detenzione.

Revoca sospensione della pena: ruolo del giudice dell’esecuzione - Quando la revoca della sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. Segnala diritto.it

Revoca della sospensione della pena – Scheda di Diritto - La sospensione condizionale della pena: principi generali 2. Scrive diritto.it