Evade dai domiciliari e rapina un Compro oro Identificato e arrestato

Empoli, 31 luglio 2025 – Il rapinatore si trovava agli arresti domiciliari a Vinci ma aveva pensato bene di prendersi qualche ora di libertĂ , venire a Empoli, fare una rapina, e tornare a casa. Questa volta, però, gli è andata male ed è stato arrestato dalla polizia. L’uomo è accusato di aver rapinato il negozio di Compro Oro di via Fabiani, in zona stazione, portando via preziosi e contanti per un valore di oltre 36.000 euro. L’arresto è avvenuto nella casa di Sovigliana dove il rapinatore scontava i domiciliari ed è stato effettuato dagli agenti del Commissariato di Empoli, a conclusione di un’articolata attivitĂ investigativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Evade dai domiciliari e rapina un Compro oro. Identificato e arrestato

In questa notizia si parla di: domiciliari - rapina - compro - arrestato

