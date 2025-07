Europei di pesistica | Sara Dal Bo strappa l' argento a Madrid

È argento per Sara Dal Bò agli ultimi europei di pesistica che si sono tenuti a Madrid. I campionati Under 17 & Under 15 si sono svolti fino al 31 luglio nella capitale spagnola con una ricca rappresentanza della Pesistica Pordenone. Erano infatti quattro le sportive volate nella penisola. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

