Estremismo di destra tra i minori perquisizioni ad Arezzo | sequestrato materiale razzista e antisemita

Operazione nazionale della Polizia di Stato contro la radicalizzazione giovanile: 22 perquisizioni sono state eseguite nei confronti di minori tra i 13 e i 17 anni, coinvolti in contesti di estremismo di destra, antagonismo violento e propaganda jihadista. L’operazione, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione di Roma, ha visto impegnate le Digos e le Sezioni operative per la sicurezza cibernetica, su mandato delle Procure minorili territoriali. Nel filone dell’estremismo di destra, le indagini hanno riguardato minori residenti in province come Oristano, Cosenza, Messina, Padova, Sassari, Mantova, Cremona, Bergamo, Taranto, Milano, Firenze, Arezzo e Genova. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Estremismo di destra tra i minori, perquisizioni ad Arezzo: sequestrato materiale razzista e antisemita

In questa notizia si parla di: estremismo - destra - minori - perquisizioni

