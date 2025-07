Estradato in Italia Andrea Cavallari uno dei responsabili della strage di Corinaldo | era evaso all’inizio di luglio

Andrea Cavallari, uno dei sei uomini condannati per la strage alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, avvenuta l’8 dicembre del 2018, è stato estradato in Italia. All’inizio del mese era riuscito ad evadere dal carcere della Dozza di Bologna, dove era detenuto. Aveva approfittato di un permesso di uscita per discutere la tesi di laurea e aveva fatto perdere le sue tracce, per poi essere fermato il 17 luglio a Lloret de Mar, sulla costa orientale della Spagna. Cavallari sta scontando una pena di undici anni e dieci mesi per aver utilizzato uno spray urticante per derubare i presenti a un concerto di Sfera Ebbasta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it Š Metropolitanmagazine.it - Estradato in Italia Andrea Cavallari, uno dei responsabili della strage di Corinaldo: era evaso all’inizio di luglio

