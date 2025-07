Estate vintage MeteoGiuliacci | cosa succederà nel weekend

Stiamo vivendo un'estate dal sapore “vintage”, grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre che regala sole e temperature gradevoli. Tuttavia, come descritto dal sito meteogiuliacci.it, da venerdì 1° agosto è atteso un peggioramento al nord e centro Italia: primi temporali su Alpi, Prealpi e pianure vicine. Sabato 2 agosto il maltempo, spinto da un ciclone sull'Europa centrale, colpirà il nord-est con possibili grandinate e raffiche di vento, pur senza compromettere l'intera giornata. Domenica 3 agosto i temporali si estenderanno al Centro, con rovesci su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Estate vintage". MeteoGiuliacci: cosa succederà nel weekend

Spazio a shorts di jeans, camicie stampate, abiti sottoveste e stivaletti in pelle. Tra tocchi western e ispirazioni vintage, i look per i concerti dell'Estate 2025 - V oglia di ballare. L’arrivo ufficiale (e si spera definitivo) della stagione calda porta con sé un irresistibile desiderio di divertimento e spensieratezza.

Look minimal, spirito vintage: la t?shirt perfetta per l’estate è in super offerta - Se sei alla ricerca di un capo d’abbigliamento casual che unisca comfort e design, la Tommy Jeans Tjm Xslim Jersey Tee potrebbe essere la scelta ideale.

Estate ‘vintage’ sull’Italia: fresco, sole e qualche temporale - (Adnkronos) – Ciclone in Polonia, anticiclone africano in Spagna e l’Italia nel mezzo. Con questa configurazione, il nostro Paese godrà di un bel ‘sole senza canicola’: un’estate ‘vintage’ per almeno 4-5 giorni, una novità nel cuore del mese più caldo dell’anno.

Meteo WEEKEND: fronte temporalesco sulle regioni del Nord e del Centro.