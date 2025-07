Estate Taurianovese 2025 | il programma completo degli eventi

Sono Maria Grazia Cucinotta, Riccardo Fogli, Enzo Gragnaniello, Michele Zarrillo e gli Zero Assoluto i big scelti direttamente dall’Amministrazione comunale per il programma dell’estate Taurianovese 2025, che si aggiungono a Mimmo Cavallaro che sarà ospite di una delle serate del Concorso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Taurianova presenta l’Estate 2025: big in arrivo e feste patronali. Il programma - Tradizioni a supporto del brand arte effimera con cui la città primeggia" ... citynow.it scrive

Un’estate da protagonista: Taurianova accende il palcoscenico della cultura e dello spettacolo - Da Maria Grazia Cucinotta agli Zero Assoluto, il Comune presenta un cartellone ricco di eventi, tradizione e arte effimera per una stagione che celebra identità e partecipazione ... Come scrive inquietonotizie.it