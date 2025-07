Estate 2025 bellezza e sostenibilità per il luxury in Sardegna

Roma, 28 lug. (askanews) - Santa Teresa di Gallura e La Maddalena. La Valle della Luna e Capo Testa. Natura selvaggia e bellezza primordiale. I luoghi della Sardegna non hanno bisogno certo di presentazione ma quando la loro bellezza incontaminata incontra investimenti sostenibili il mix turistico risulta vincente se non imbattibile. Accade ad esempio al Mangia's Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton, che domina la baia che fu Cala Grande, cava di granito per le stesse colonne del Pantheon in epoca romana, dove il connubio lusso-natura scrive pagine importanti soprattutto per l'unicitĂ del paesaggio, lunare appunto, quasi magico, tra strutture non invadenti e ricercate, spiagge che sanno offrire anche servizi inediti per l'area, come il sofisticato abbinamento al Cotton Club, e sanno attrarre turismo d'elite soprattutto dall'estero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Estate 2025, bellezza e sostenibilitĂ per il luxury in Sardegna

In questa notizia si parla di: bellezza - sardegna - estate - sostenibilitĂ

Generazione bellezza 2023: al via la quinta edizione in sardegna - La programmazione televisiva si arricchisce con l’inizio della quinta edizione di Generazione Bellezza, una trasmissione che da anni si distingue per il suo approccio innovativo nel raccontare storie di trasformazione e valorizzazione territoriale in Italia.

La bellezza senza tempo di Elisabetta Canalis in Sardegna - Un'estate da sogno in Sardegna per Elisabetta Canalis, tra bellezza e paesaggi mozzafiato. Leggi tutto La bellezza senza tempo di Elisabetta Canalis in Sardegna su Donne Magazine.

Belen Rodriguez e la sua vacanza in Sardegna: tra sensualitĂ e bellezza - Un'estate da ricordare per Belen Rodriguez, che ha infiammato il web con scatti irresistibili durante il suo soggiorno in Sardegna.

Menu certificato bio in Sardegna: innovazione nei ristoranti Un nuovo passo verso la valorizzazione del biologico in Sardegna: nasce il primo menu certificato bio per i ristoranti dell’isola, un’iniziativa promossa dal Distretto Bio della Sardegna sotto la guida de Vai su Facebook

IL VIDEO. Estate 2025, bellezza e sostenibilità per il luxury in Sardegna; Accordo tra Regione, Comune e Università di Cagliari. Al via la riqualificazione dell’area verde tra viale fra Ignazio, via Don Bosco e viale Merello. La presidente Todde: Un progetto che unisce bellezza, sostenibilità e collaborazione tra Istituzioni; Il mito di Porto Cervo tra lusso, natura e sostenibilità .