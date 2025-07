Esposto contro la nazionale israeliana che sfiderà l’Italia a Udine | Si indaghi sulle loro responsabilità nel genocidio a Gaza

Un esposto contro i calciatori e lo staff della nazionale israeliana di calcio che il 14 ottobre giocheranno contro l’ Italia per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 è stato presentato da un avvocato alla Procura della Repubblica di Udine. “Dobbiamo fermare il genocidio in corso a Gaza e quindi, da uomo di legge, invito le nostre autoritĂ ad indagare, anche con l’ausilio dei servizi segreti alla ricerca di eventuali responsabilitĂ degli israeliani che verranno in Friuli per la partita”. Vitto Claut, referente del Codacons per il Friuli Venezia Giulia, era diventato famoso durante il Covid per una singolare forma di protesta contro il green pass, quando girava per la cittĂ indossando la divisa dei deportati nei lager nazisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

