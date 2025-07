Esposito interesse del Cagliari! Ma serve superare un ostacolo – SI

L’Inter ha dato la luce verde al trasferimento di Sebastiano Esposito verso Cagliari. I nerazzurri però, ha spiegato Alfredo Pedullà a Sportitalia, lo vogliono cedere a una singola condizione. OSTACOLO – L’ Inter ha le idee chiare sul futuro di Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 è in uscita e il club nerazzurro ha aperto al trasferimento al Cagliari, ma solo a precise condizioni: prestito sì, ma con obbligo di riscatto e non con il semplice diritto. È questo il nodo che le due società stanno cercando di sciogliere nelle ultime ore. Questo quanto spiegato da Alfredo Pedullà nel corso del suo intervento su Sportitalia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Esposito, interesse del Cagliari! Ma serve superare un ostacolo – SI

