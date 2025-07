Esposito FdI | Sottopasso abbandonato al degrado Serve una pulizia immediata

Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia si fa portavoce della segnalazione di un cittadino sulla “situazione di degrado e abbandono del sottopasso tra Borgo Nuovo e Borgo Montone. Qui - commenta Esposito - alla situazione di “percezione del degrado” si sostituisce la “certezza” dell’incuria. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: degrado - esposito - sottopasso - abbandonato

