Esposito Cagliari l’Inter valuta nuove soluzioni | apertura per sbloccare la trattativa?

Esposito Cagliari, continua la trattativa con i sardi: fumata bianca per la cessione del classe ’02 di Castellamare di Stabia?. Il Cagliari continua a seguire con attenzione la situazione legata a Sebastiano Esposito, e nelle ultime ore potrebbero esserci importanti sviluppi. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, l’Inter starebbe riconsiderando le proprie richieste economiche per l’attaccante, attualmente fuori dal progetto tecnico della prima squadra. Inizialmente, il club nerazzurro aveva fissato il prezzo del cartellino tra i 7 e gli 8 milioni di euro, cifra da corrispondere subito. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esposito Cagliari, l’Inter valuta nuove soluzioni: apertura per sbloccare la trattativa?

In questa notizia si parla di: cagliari - esposito - trattativa - inter

Mercato Inter, anche il Cagliari si inserisce nella corsa a Pio Esposito: i sardi dovranno prima risolvere quegli incastri - di Redazione Mercato Inter, anche il Cagliari si inserisce nella corsa a Pio Esposito: i sardi dovranno prima risolvere quegli incastri.

Sebastiano Esposito Inter, anche il Cagliari ci prova: è sfida a tre per l’attaccante! - di Redazione Sebastiano Esposito Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nerazzurro al centro di diverse voci di calciomercato.

Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime - di Redazione Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime.

Sebastiano #Esposito: dialoghi diretti Inter-Cagliari, la trattativa avanza. [@AlfredoPedulla] Vai su X

Il Cagliari torna a sorpresa su Sebastiano Esposito! I rossoblù piombano sull'attaccante dell'Inter e nei prossimi giorni potrebbero provare l'accelerata per chiudere la trattativa Secondo voi è lui l'uomo giusto per l'attacco rossoblù? L'ARTICOLO COM Vai su Facebook

Cagliari, si insiste su Esposito: l’Inter fissa il prezzo e la formula; Cagliari, avanza la trattativa con l'Inter per Sebastiano Esposito; Mercato Cagliari, a sorpresa torna di moda Esposito: nuovi contatti con l’Inter.

Esposito Cagliari, l’Inter riflette sulla richiesta per il giocatore? L’indiscrezione - Esposito Cagliari, l’Inter riflette sulle richieste per lasciar partire l’attaccante: l’indiscrezione Il Cagliari potrebbe finalmente vedere uno spiraglio di luce nella trattativa per Sebastiano Espos ... Scrive cagliarinews24.com

Esposito Cagliari, si lavora sulla formula: l’Inter ha rifiutato il prestito. Tutte le novità - Esposito Cagliari, la società sarda sta cercando di trovare la quadra per portare l’attaccante classe 2002 alla corte del nuovo allenatore Fabio Pisacane La trattativa per portare Sebastiano Esposito ... Si legge su cagliarinews24.com