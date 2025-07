Eseguito il primo prelievo di polmoni a cuore fermo in Sicilia

Il primo prelievo di polmoni DCD (Donation after Circulatory Death), cioè “a cuore fermo”, in Sicilia è stato eseguito nelle scorse settimane nell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania. La donazione è avvenuta da paziente di giovane etĂ , con decesso dovuto ad emorragia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Modena da primato mondiale: eseguito il primo trapianto di emifegato con tecnica totalmente robotica - Un primato che fa della sanità pubblica emiliano-romagnola un’eccellenza in tutto il mondo. Un primato che porta la firma dei professionisti del Policlinico di Modena.

Eseguito con successo il primo trapianto di vescica umana - AGI - Eseguito con successo il primo trapianto di vescica umana su un uomo di 41 anni, Oscar Larrainzar, il quale aveva perso gran parte della funzionalità vescicale a seguito di trattamenti oncologici per una rara forma di cancro alla vescica.

Primo trapianto di vescica al mondo eseguito negli USA: intervento chirurgico storico - Gli urologi dell'UniversitĂ della California di Los Angeles (UCLA) hanno effettuato il primo, storico trapianto di vescica su un essere umano.

Primo prelievo polmoni in Sicilia da paziente a cuore fermo - Il primo prelievo di polmoni Donation after circulatory death (Cdc), cioè "a cuore fermo", in Sicilia è stato eseguito nelle scorse settimane nell'azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Cat ... Lo riporta ansa.it

Ospedale Cannizzaro, primo prelievo in Sicilia di polmoni a cuore fermo - L'eccezionale procedura di prelievo di polmoni a cuore fermo è stata eseguita nell'Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione ... Riporta insanitas.it