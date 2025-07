Escursionista francese muore precipitando per 100 metri in un canalone | la tragedia sulle montagne del Piemonte

Un escursionista francese è morto precipitando sulle montagne del Torinese, sul sentiero che dal rifugio Cruello raggiunge il rifugio Jervis. Sarebbe precipitato per 100 metri in un canalone. A dare l'allarme sono stati gli amici che erano con lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Valle d’Aosta, escursionista francese 15enne trovato morto sulla Becca Viou a 2856m, ieri sera il video ai genitori: “Mi sono perso” - Il ragazzo sarebbe accidentalemente precipitato mentre affrontava un sentiero di montagna che conduce proprio sulla vetta della Becca di Viou “Mi sono perso”.

«Mamma mi sono perso sul sentiero»: escursionista 15enne francese telefona ai genitori poi precipita. Trovato morto in Valle d'Aosta - Il ragazzino stava percorrendo l'itinerario verso la Becca di Viou. Il corpo ritrovato la mattina del 23 luglio.

Valle d’Aosta, trovato morto un escursionista francese: aveva 15 anni - Si chiamava Liam Henry Daniel Rezac il giovane escursionista francese di appena 15 anni trovato morto nei pressi della Becca di Viou, a 2.

