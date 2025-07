Escursionista disperso sul Monviso il corpo è stato recuperato dopo quasi un anno grazie a un sistema di AI Che ha riconosciuto il caschetto tra migliaia di immagini

Il Soccorso alpino piemontese ha ritrovato il cadavere di un medico disperso da settembre 2024, analizzando con l'AI migliaia di fotogrammi scattati con drone. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Escursionista disperso sul Monviso, il corpo è stato recuperato dopo quasi un anno grazie a un sistema di AI. Che ha riconosciuto il caschetto tra migliaia di immagini

