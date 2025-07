Esami in coppia all’università | Così insegno ai futuri medici il valore del gruppo e l’empatia

"Fino a qualche anno fa ero scontento di come si svolgevano gli esami universitari. Non avevano niente a che fare con il modo in cui faccio normalmente lezione, che è sempre molto interattivo. Oggi i ragazzi scaricano le schede e le recensioni da internet, usano l’intelligenza artificiale. Non possiamo ignorare queste cose". Così, al professor Raffaele Mantegazza, docente di Scienze pedagogiche al dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano-Bicocca, è venuta un’idea: sperimentare a Monza, dove insegna a circa 250 aspiranti medici, fisioterapisti, ostetriche, infermieri, il modello dell’esame di gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Esami in coppia all’università: "Così insegno ai futuri medici il valore del gruppo e l’empatia"

In questa notizia si parla di: esami - università - così - medici

Università, "la vostra laurea non vale": clamoroso in Italia, chi deve rifare gli esami - Provateci voi, dopotutto, a scoprire, circa un decennio dopo, che, per un cavillo tecnico, per un aggiornamento normativo, la vostra laurea in Scienze dell’educazione non vale più.

Università, la graduatoria di Medicina sarà pubblicata il 12 gennaio 2026. Tre esami in due date - Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi test nazionali. Il decreto completa la fase attuativa della riforma che prevede l'iscrizione a un semestre aperto con accesso libero e la posticipazione della selezione

Sciopero nazionale Università: il 12 maggio a rischio lezioni ed esami in tutta Italia, le ragioni della protesta - Lunedì 12 maggio 2025 il mondo accademico italiano si fermerà per uno sciopero nazionale che coinvolgerà ampi settori delle università pubbliche.

Università, sono 64.825 gli studenti iscritti al semestre filtro. In 54.313 hanno scelto Medicina: Sono 64.825 gli studenti che hanno completato la fase di iscrizione agli atenei per il semestre filtro. Di questi, 54.313 hanno scelto Medicina e chirurgia. Dal 2025-20 Vai su Facebook

Esami in coppia all’università: Così insegno ai futuri medici il valore del gruppo e l’empatia; Medicina e Odontoiatria, mai numeri così alti nelle università romane: ottomila iscritti; Il nuovo accesso a Medicina mi pare una scempiaggine: così la facoltà diventa un esamificio.