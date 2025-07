Equalize niente arresto per Enrico Pazzali

Si fa più vicina la fase processuale per uno dei casi di spionaggio digitale più complessi degli ultimi anni in Italia, ovvero il caso Equalize. Il pm Francesco De Tommasi ha notificato oggi a Enrico Pazzali, ex titolare di Equalize ed ex Presidente di Fondazione Fiera Milano, e ad altri 14 indagati, un avviso di conclusione delle indagini, corredato da oltre 200 pagine di documenti. L'atto, firmato dai magistrati Francesco De Tommasi, Antonello Ardituro e Barbara Sargenti della Direzione Nazionale Antimafia, rappresenta il preludio alla richiesta di rinvio a giudizio per un'organizzazione accusata di aver architettato un sistema di dossieraggio sistematico attraverso l'accesso abusivo alle principali banche dati istituzionali italiane.

