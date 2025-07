Equalize niente arresti domiciliari per il presidente Enrico Pazzali

Niente arresti domiciliari per Enrico Pazzali, presidente di Equalize ed ex numero uno di Fondazione Fiera Milano, coinvolto nell’ inchiesta sui dossieraggi. Lo ha stabilito il tribunale del Riesame dopo la richiesta, avanzata dalla Procura di Milano, di 13 arresti in carcere e tre ai domiciliari. I giudici hanno depositato 12 ordinanze relative agli appelli presentati dalla procura, mentre altre quattro ordinanze sono state giudicate inammissibili. Nonostante il « grave quadro indiziario » per gli indagati, la misura cautelare dei domiciliari è stata disposta solo per l’imprenditore Lorenzo Sbraccia, che peraltro si trova già agli arresti in relazione a un filone parallelo della vicenda. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Equalize, niente arresti domiciliari per il presidente Enrico Pazzali

Inchiesta Equalize, Enrico Pazzali in libertà : niente arresti domiciliari per l’ex presidente di Fondazione Fiera - Milano, 31 luglio 2025 –  Enrico Pazzali resta libero. Lo ha deciso il Tribunale del riesame di Milano che ha respinto il ricorso dei pubblici ministeri titolari dell’inchiesta sui dossieraggi illegali Francesco De Tommasi assieme ai pm Antonello Ardituro e Barbara Sargenti della Direzione nazionale antimafia, contro il parere negativo del giudice per le indagini preliminari che chiedevano gli arresti domiciliari per l’ex presidente di Fondazione Fiera Milano e principale socio della società  di investigazione Equalize, al centro dell'inchiesta della procura sui dossieraggi.

Scandalo Equalize, niente arresti domiciliari per Pazzali. Gli spiati sono 650. Arriva la chiusura delle indagini - Il Tribunale del Riesame di Milano ha respinto il ricorso dei pm, contro il no del gip, che avevano insistito per gli arresti domiciliari per Enrico Pazzali, ex titolare dell’agenzia di investigazione Equalize ed ex presidente di Fondazione Fiera Milano, indagato nell’inchiesta sui dossieraggi illegali con accessi abusivi alle banche dati.

