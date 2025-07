Equalize il Riesame dice no agli arresti domiciliari per Pazzali

"Grave quadro indiziario in relazione alla prospettazione accusatoria di tutti gli indagati". Lo scrivono i giudici del tribunale del Riesame, secondo quanto riportato in una nota della presidenza del Tribunale di Milano, che però hanno respinto la richiesta di arresti domiciliari per Enrico Pazzali, ex presidente della Fondazione Fiera accusato nella inchiesta sugli "spioni" di Equalize. La procura aveva presentato ricorso al tribunale della libertà quattro mesi fa. Solo relativamente a una posizione, in stato di detenzione per altra causa, "sono state ravvisate esigenze di tipo cautelare", comunque ammorbidendo la misura disposta, dal carcere chiesto dalla procura, ai domiciliari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Equalize, il Riesame dice no agli arresti domiciliari per Pazzali

