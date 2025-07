Energia stop ai blackout da shock termici attraverso i satelliti e uno speciale algoritmo

Blackout da shock termico: strumenti di prevenzione innovativi grazie al monitoraggio da satellite e all’Ai.  Il progetto Asda-Emis (Analisi Avanzata dei Dati Spaziali per il Monitoraggio Ambientale e la Sicurezza delle Infrastrutture) sviluppato da  Nemea Sistemi,  Pmi innovativa sardo-ligure specializzata in Osservazione della Terra dallo Spazio, robotica ed Ai, e Aisma, societĂ sardo-lombarda attiva nell’Ai, consente di raccogliere dati ambientali da una molteplicitĂ di fonti e costruire  un Data Lake geografico  analizzato da uno speciale  algoritmo di intelligenza artificiale. L’obiettivo è quello di creare strumenti predittivi  che, tenendo conto del cambiamento climatico, riescano a limitare l’occorrenza dei black out e il loro impatto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it