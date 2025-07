"Traffico aereo record" nel primo semestre in Italia. E' quanto comunica Enav secondo cui il traffico di rotta e di terminale è risultato in aumento rispettivamente del 7,3% e del 4,5% in termini di unitĂ di servizio rispetto al primo semestre 2024 e in aumento di oltre 1 punto percentuale sulle previsioni delineate nel piano industriale 2025-2029. Come ha sottolineato l'amministratore aelegato Pasqualino Monti "stiamo gestendo con la massima efficienza una crescita dei voli sull'Italia che continua a rivelarsi intensa e superiore rispetto alle previsioni delineate nel Piano Industriale. In un contesto di traffico aereo record, la performance di puntualitĂ , certificate dagli organismi europei, confermano che Enav è oggi il service provider piĂą efficiente tra i principali operatori continentali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Enav, traffico aereo record nel semestre, +7,3%