Emis Killa torna live con EM16 | Fiera Milano pronta a una serata rap con ospiti d’eccezione

Milano si prepara a una serata che promette di lasciare il segno nella scena rap italiana. Emis Killa torna dal vivo con EM16, il grande evento fissato per il 10 settembre 2025 a Fiera Milano Live, prodotto da Friends and Partners e Vivo Concerti, con RTL 102.5 come radio ufficiale. Dopo il successo di EM15, che aveva registrato oltre 25mila presenze, il rapper milanese rilancia con uno show che celebra il suo legame indissolubile con la cittĂ e con l’hip hop. Sul palco saliranno Guè, Lazza, Niky Savage e Paky, che si aggiungono a una lineup giĂ stellare composta da Gemitaiz, Jake La Furia, Massimo Pericolo, Neima Eizza, Nerissima Serpe e Papa V. 🔗 Leggi su Panorama.it

