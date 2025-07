EMERGENZA NAZIONALE | BATTERI KILLER IN MARE stop al bagni ad Agosto I Divieto immediato di balneazione | se ti tuffi ti ricoverano in terapia intensiva

Purtroppo nelle nostre coste molte zone hanno acque inquinate e i batteri presenti possono davvero causare gravi danni. Il mare italiano è universalmente riconosciuto tra i migliori al mondo, attrattiva irresistibile sia per i turisti internazionali, che affollano spiagge come Ischia, Capri e San Vito Lo Capo, sia per i residenti. La sua bellezza variegata, dalle coste sabbiose alle scogliere mozzafiato, e la ricchezza di storia e cultura costiere lo rendono un patrimonio inestimabile. Tuttavia, questo gioiello naturale è minacciato dall’inquinamento. Diverse zone costiere presentano livelli critici di contaminazione, spesso a causa della maladepurazione, degli scarichi abusivi di acque reflue non trattate. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - EMERGENZA NAZIONALE: BATTERI KILLER IN MARE, stop al bagni ad Agosto I Divieto immediato di balneazione: se ti tuffi ti ricoverano in terapia intensiva

Bagno vietato sulle spiagge a Pozzuoli e al Castello di Baia: mare inquinato da batteri - Divieto di balneazione sulle spiagge di Pozzuoli e del Castello di Baia a Bacoli: sforati i limiti per i batteri escherichia coli e enterococchi.

Aiuto, il mare è inquinatissimo | È arrivata la bomba di Legambiente: batteri e problemi intestinali - Alcuni tratti di costa di questa regione risultano essere molto inquinati, fare il bagno è pericoloso.

Estate, alert Ecdc: “Con mare più caldo sale rischio infezioni da batteri Vibrio” - (Adnkronos) – “Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature superficiali del mare” sale il rischio di infezioni da batteri Vibrio, famiglia di germi nota per il colera.

