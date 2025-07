Emergenza idrica 300 mila mc d’acqua agli agricoltori del comprensorio di Ribera

La cabina di regia per l'emergenza idrica ha deliberato, nel corso dell'incontro di questo pomeriggio, che altri 300mila mc d'acqua saranno destinati al comprensorio di Ribera. "Il provvedimento - dichiara il deputato Pace, capogruppo della Dc all'Ars - sebbene ci si aspettava un quantitativo.

Promuovere la lotta all'emergenza idrica in Italia e nel mondo, dimostrando come le sfide ambientali come la scarsità di acqua possano essere trasformate in opportunità per la vita quotidiana.

Il Comune di Apice è alle prese con una grave emergenza idrica che sta mettendo a dura prova la tenuta del territorio, delle aziende agricole e della popolazione.

Webuild è pronta a realizzare " pro bono " (un'attività svolta volontariamente e gratuitamente, ndr ) impianti di dissalazione in Sicilia per risolvere l' emergenza idrica e ha già presentato alla Regione la proposta che prevede un investimento completamente privato di quasi 900 milioni di euro.

COMUNE DI LOTZORAI – COMUNICATO DEL SINDACO 25 luglio 2025 OGGETTO: Ripresa dell'erogazione dell'acqua di irrigazione mediante impianto di sollevamento – Comprensorio di Lotzorai Cari concittadini, con riferimento alle gravi criticità verific

La Cabina di regia per l'emergenza idrica ha deliberato l'assegnazione di ulteriori 300 mila metri cubi d'acqua al comprensorio di Ribera.

