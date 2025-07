Emergenza cinghiali nel Casertano dal 2 agosto ritorna la caccia di selezione con le Atc

Tempo di lettura: 2 minuti Buone notizie per gli agricoltori, gli allevatori ma anche per i semplici cittadini di Caserta e provincia: dal 2 agosto ritorna la caccia di selezione dei cinghiali da parte delle Atc. “ Un risultato raggiunto grazie alla sensibilitĂ dell’assessore all’agricoltura Nicola Caputo che ha accolto la richiesta di Coldiretti Caserta e nel corso dell’incontro negli uffici del Centro Direzionale ha ripristinato una modalitĂ la cui sospensione aveva creato disagi per il lavoro di agricoltori, allevatori e imprenditori nonchĂ© pericoli per l’incolumitĂ di tutti i cittadini presenti nelle aree interessate” spiega il presidente di Coldiretti Caserta  Enrico Amico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Emergenza cinghiali nel Casertano, dal 2 agosto ritorna la caccia di selezione con le Atc

