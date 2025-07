Emergenza Blue Tongue morti 599 capi

"La Regione ha dato tutte le indicazioni per fronteggiare l’emergenza febbre catarrale degli ovini ( Blue Tongue )". Lo comunica l’assessore all’Agricoltura Andrea Maria Antonini che spiega: "Appena si è acutizzata l’epidemia la Blue Tongue è stata affrontata dall’UnitĂ di crisi regionale attraverso il Gore-Marche. I servizi veterinari di tutte le Ast hanno avviato le procedure per dare le necessarie informazioni agli allevatori anche sull’opportunitĂ di vaccinare contro il Sierotipo 8 della Blue Tongue, malattia che è stata declassata dall’Unione Europea poichĂ© di solo interesse zootecnico, non pericolosa per la salute umana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Emergenza. Blue Tongue, morti 599 capi

Blue Tongue, la febbre degli ovini: “Decine di allevamenti coinvolti” - Macerata, 29 luglio 2025 – “Purtroppo sono decine gli allevamenti coinvolti. A scanso di equivoci, va evidenziato che non ci sono rischi per la nostra salute, visto che la malattia non è trasmissibile all’uomo e non si assume con gli alimenti di origine animale.

Nuova allerta sanitaria in Abruzzo per la diffusione della blue tongue - In Abruzzo è scattata una nuova allerta sanitaria per la diffusione della blue tongue, la febbre catarrale degli ovini (anche detta Lingua blu), che è stata riscontrata in zone circoscritte delle province di L’Aquila e Teramo.

Blue Tongue, morti 599 ovini nelle Marche, Ast Macerata la piĂą colpita. La Regione vara le misure per l'emergenza: a disposizione 100mila euro

«La Regione Marche ha dato tutte le indicazioni a livello veterinario per fronteggiare l'emergenza Febbre catarrale degli ovini