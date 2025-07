Elio si avvicina al primo posto al box office resisterà?

andamento al box office di “Elio”: un caso sorprendente nel panorama cinematografico del 2025. Il film d’animazione “Elio”, prodotto da Pixar, si distingue per essere uno dei titoli meno performanti nella storia dello studio. Con un incasso globale di circa 138 milioni di dollari, rappresenta uno dei risultati più bassi tra le produzioni Pixar recenti. Nonostante le aspettative iniziali, il film ha incontrato difficoltà a emergere in un mercato cinematografico molto competitivo e saturo. risultati al botteghino e percezioni critiche. Le prime settimane di distribuzione hanno evidenziato un esordio deludente, che non è stato compensato da una buona tenuta nelle settimane successive. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Elio si avvicina al primo posto al box office, resisterà?

PER "SUPERMAN" ULTIMO GIORNO IN TESTA IN ATTESA DEL LANCIO DEI "I FANTASTICI 4: GLI INIZI". LA TOP TEN DI IERI, MARTEDI' 22 LUGLIO 2025.

