Elica entra in Steel Cucine | Alleanza che guarda all’export

La Steel, azienda carpigiana specializzata nella produzione di cucine professionali per uso domestico e soluzioni outdoor di alta gamma, è sempre più proiettata sul mercato internazionale. L’impresa, infatti, ha annunciato la firma di un accordo strategico con Elica Spa, gruppo leader nel settore del cooking e della ventilazione domestica. Come spiega Auro Po, presidente e amministratore delegato di Steel Srl, "Abbiamo trovato in Elica un progetto di sviluppo che valorizza le nostre competenze e ci dà la possibilità di accelerare il nostro percorso di crescita attraverso la loro forza distributiva in Nord America e sviluppare nuove sinergie industriali e commerciali anche in Europa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

