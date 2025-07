Elezioni regionali Tomasi Fdi | Toscana indietro nello sviluppo per colpa della sinistra Per noi priorità a infrastrutture e formazione

"Lo sviluppo deve essere messo al primo posto delle prioritĂ e noi vogliamo fare questo in Regione. La Toscana è indietro di decenni sugli impianti di smaltimento rifiuti rispetto ad altre Regioni. Per imprese e cittadini la bolletta aumenta di anno in anno per la mancanza totale di una pianificazione regione che possa chiudere il ciclo dei rifiuti. Per le imprese lo smaltimento diventa sempre piĂą difficile e costoso". Lo ha detto Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, nel corso di un incontro presso Unilavoro Pmi Firenze a Osmannoro L'articolo Elezioni regionali, Tomasi (Fdi): “Toscana indietro nello sviluppo per colpa della sinistra. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elezioni regionali, Tomasi (Fdi): “Toscana indietro nello sviluppo per colpa della sinistra. Per noi prioritĂ a infrastrutture e formazione”

Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano” - Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e possibile candidato del Centrodestra alla presidenza della Regione, parlando a margine di un evento organizzato dall'eurodeputato Francesco Torselli, ha spiegato: "In giro per la Toscana c'è un mondo che ci vuol dare una mano, che è civico", e se di norma "la lista civica è la forma con cui si concretizza alle elezioni" tutto questo, "non lo identificherei soltanto con la lista civica, ma con una marea di persone, amici e amiche che ci vogliono dare una mano e che sono stufati di questo sistema, di questo non governo della Regione Toscana" L'articolo Elezioni in Toscana, Tomasi (Fdi): “C’è un mondo civico che vuol darci una mano” proviene da Firenze Post.

Nuovo sondaggio regionali Toscana: Giani bis 58%, Tomasi 37% - Eugenio Giani in vantaggio di 21 punti su Alessandro Tomasi in vista delle elezioni regionali in Toscana in un nuovo sondaggio realizzato da Emg Different per Toscana Tv.

Elezioni regionali in Toscana: Fdi: “Candidato sarà Tomasi, con lui il centrodestra vincerà ” - Petrucci: "Il candidato del centrodestra è Alessandro Tomasi, non c'è dubbio. Mi auguro che ci saranno delle novità a breve, se non brevissimo.

