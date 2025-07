Elezioni regionali Conte | Grosso sacrificio stare con Giani Ma se ci fosse la vicepresidenza per la Galletti e il no all’aeroporto…

I sussurri che si rincorrono in Consiglio Regionale fanno intuire che il M5S, nonostante il peso minimo, voglia qualcosa di tangibile e visibile. Per esempio la vicepresidenza. Per chi? Irene Galletti, capogruppo del Movimento nell'assemblea toscana, fin qui sempre all'opposizione, ha lanciato un segnale qualche giorno fa, chiedendo ai gruppi pentastellati della Costa Toscana, decisi a dire no all'alleanza con il Pd, di non "fare passi affrettati". Pronta, aveva detto, a fare incontri e assemblee, per discutere, valutare, proporre L'articolo Elezioni regionali, Conte: “Grosso sacrificio stare con Giani”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

