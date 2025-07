Elettrodotto tavolo in Comune | L’impatto deve migliorare

L’elettrodotto in corso di realizzazione nell’area urbana di Calenzano dovrà rientrare nei limiti previsti dalla normativa nazionale per quanto riguarda l’inquinamento elettromagnetico e sarà sottoposto a un costante monitoraggio da parte di Arpat. Pur in una fase avanzata di realizzazione poi il tentativo sarà quello di rendere i sostegni tubolari già installati meno impattanti. Sono i risultati più importanti del tavolo di confronto che, due giorni fa nel palazzo comunale di Calenzano, ha messo di fronte esponenti del Comune, della giunta, dei gruppi consiliari oltre ai tecnici comunali, rappresentanti di Terna, di Arpat, dell’Asl e della Soprintendenza e membri di un comitato spontaneo formato da cittadini nato proprio per protestare contro l’invasività dell’opera di Terna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elettrodotto, tavolo in Comune: "L’impatto deve migliorare"

