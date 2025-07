Ekaterina Antropova? La rotazione con Egonu? Intuizione di Velasco e ruolo definito Facciamo paura…

L’alternanza tra gli opposti è uno degli assi nella manica più efficaci in possesso dell’Itali a: il CT Julio Velasco ha sdoganato questa arma letale che ha permesso di vincere due edizioni della Nations League e la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, aprendo tra l’altro una striscia di 29 successi consecutivi. Paola Egonu incomincia da titolare i vari set, poi nel corso delle varie frazioni subentra Ekaterina Antropova: due bocche da fuoco micidiali che mettono in crisi tutte le avversarie. Il doppio cambio (con Carlotta Cambi che rileva Alessia Orro in cabina di regia) sta facendo la differenza e sull’argomento è intervenuta anche Ekaterina Antropova durante la presentazione della campagna di promozione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, realizzata da ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare in partnership con la Fipav – Federazione Italiana Pallavolo: “ La rotazione con Paola? È stata un’intuizione e un ruolo ben definito da Velasco già dai primi allenamenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ekaterina Antropova? “La rotazione con Egonu? Intuizione di Velasco e ruolo definito. Facciamo paura…”

Quinto anno consecutivo in maglia Savino Del Bene per Ekaterina Antropova - SCANDICCI – Savino Del Bene, resta una colonna. Firma Ekaterina Antropova, una delle protagoniste dell’ultimo campionato.

La dimensione di Ekaterina Antropova in Nazionale: un ruolo da closer al posto di Paola Egonu - Lo schema a due opposti, con la sostituzione della bomber di riferimento in alcuni frangenti dell’incontro, si sta rivelando un’arma di notevole efficienza per l’Italia.

Ekaterina Antropova: “Brave a non farci sorprendere. Come sto? Lascio parlare il campo” - Ekaterina Antropova è stata la mattatrice assoluta nella partita tra Italia e Turchia: è stata inserita al posto di Paola Egonu in alcuni frangenti dei primi tre set, poi ha iniziato il quarto da titolare e ha suonato la carica nella rimonta che le Campionesse Olimpiche hanno incontro nell’incontro valido per la Nations League di volley femminile.

Ekaterina Antropova: “Non capisco l’enfasi sull’abbraccio con Paola Egonu, che intendete dire?” - Ekaterina Antropova è stata una delle protagoniste della vittoria dell'Italia di pallavolo femminile nella Nations League ... Si legge su fanpage.it

Ekaterina Antropova: «Con Egonu nessun dualismo. Voglio riprendere a studiare psicologia, ma sogno di lavorare nella moda» - Ekaterina “Kate” Antropova, 22 anni, è stata la trascinatrice dell’Italia nella finale di Nations League. Lo riporta ilmessaggero.it