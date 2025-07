Educazione alle relazioni Valditara | Il rispetto della donna deve essere un obiettivo di apprendimento così come si deve apprendere la geografia o la letteratura

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, durante l'informativa in Senato sulla prevenzione dei femminicidi adolescenziali, ha delineato la strategia ministeriale che intende fare della scuola "il primo presidio educativo in grado di trasmettere valori di rispetto del prossimo e della negazione di ogni forma di violenza".

Celotti (Pd): “è lo Stato che deve insegnare l’educazione sessuale ai bambini” - UDINE – “La formazione di cittadini consapevoli e capaci di costruire rapporti positivi con gli altri e l’evoluzione culturale che serve per superare gli stereotipi che stanno alla base del non rispetto e delle discriminazioni, a partire da quelle di genere, non si possono fare senza la scuola”.

“Ogni cittadino deve avere gli strumenti per vivere meglio”. Arriva la proposta di legge sull’educazione alimentare - Abbiamo parlato con Federico Menetto, imprenditore e portavoce del comitato promotore della proposta di legge che punta a portare nelle scuole l'educazione alimentare e per un corretto stile di vita

“I genitori non sanno più aiutare i figli, la scuola deve insegnare l’amore”, Paola Cortellesi chiede educazione affettiva in classe contro il possesso geloso che uccide le donne - "Nelle scuole italiane manca una vera educazione affettiva" e "scuole per genitori sappiamo non essercene".

Educazione emotiva in classe, Valditara: "Competenze non cognitive e rispetto reciproco già inseriti nelle indicazioni nazionali. Fondamentale promuovere la cultura delle relazioni"

«È un segnale forte e chiaro - le parole del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara -: nella scuola italiana il rispetto per la persona e per le istituzioni è imprescindibile»

MIM, incontro tra il ministro Valditara e i rappresentanti delle Consulte Studentesche - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha incontrato ieri l'Ufficio di Coordinamento Nazionale dei Presidenti di

Addio Esame di Stato, torna la Maturità: Valditara punta sulla prova orale per valutare autonomia e crescita personale degli studenti - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha tenuto ieri un incontro con l'Ufficio di Coordinamento Nazionale dei Presidenti di Consulta, consolidando un appuntamento che ormai sca