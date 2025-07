Educazione al rispetto nelle scuole il 95% degli istituti attiva progetti contro la violenza di genere Valditara | Un milione di studenti coinvolti comportamenti migliorati nel 70% dei casi

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diffuso i risultati del monitoraggio nazionale sull'educazione alle relazioni e al rispetto verso le donne nelle scuole italiane. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Chi si meritava di più di essere uccisa?”, il sondaggio su Whatsapp su Giulia Tramontano, Mariella Anastasi e Giulia Cecchettin sconvolge una scuola. L’appello di Women for Freedom: “Serve educazione al rispetto” - Un sondaggio scioccante è comparso in una chat scolastica di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, sollevando un’ondata di indignazione.

Violenza in discoteca, CNDDU: ‘Serve educazione al rispetto’ - Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani esprime sconcerto e vicinanza alla giovane vittima di violenza sessuale avvenuta in una discoteca della provincia di Firenze.

Valditara: “Educazione al rispetto nelle scuole per contrastare la cultura maschilista. Promuovere relazioni sane e paritarie” - La scuola si prepara a diventare il primo baluardo contro la violenza di genere. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha tracciato una roadmap ambiziosa che parte dalle aule per arrivare alla società , con l'obiettivo di scardinare stereotipi e comportamenti discriminatori.

Educazione al rispetto nelle scuole, il 95% degli istituti attiva progetti contro la violenza di genere. Valditara: Un milione di studenti coinvolti, comportamenti migliorati nel 70% dei casi; Educazione al rispetto e parità di genere a scuola: la novità ; Parità di genere, MIM avvia piano di formazione e monitoraggio con INDIRE.

La Fondazione Giulia Cecchettin a bordo di CampBus per portare l'educazione sentimentale nelle scuole - I seminari di Gino Cecchettin con gli studenti delle scuole di Catania, Roma, Milano e Verona sull'educazione ai sentimenti ... Scrive corriere.it

Educazione Digitale e Prevenzione Cyberbullismo nelle scuole - Promuovere una cultura digitale consapevole, contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo e rafforzare le competenze emotive e relazionali degli studenti: questi gli ob ... Segnala msn.com