Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di agosto 2025

Durante il mese più caldo e vacanziero dell’anno sono in arrivo tanti nuovi capitoli delle serie più amate di J-POP Manga! Saranno sugli scaffali ad agosto Lore Olympus 5, Le 100 ragazze che ti amano tanto tanto tanto tanto tanto 13, Veil 4, Fall in love, you false angels 3, I giorni della sposa 15 e molte altre imperdibili continuity. Non mancheranno le novità! All’insegna dell’avventura, esce in box da collezione la miniserie Chimeratica di Daisuke Itabashi. Yuri è una giovane cacciatrice di chimere, esseri mostruosi che possono assumere la forma di qualsiasi creatura vivente, a eccezione di quella umana. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

