Edilizia scolastica | prorogato al 13 luglio 2026 il termine per i Piani 2023 25

Con un nuovo decreto ministeriale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto un’estensione dei tempi per l’attuazione dei Piani relativi al triennio 2023-2025 in materia di edilizia scolastica. L'articolo Edilizia scolastica: prorogato al 13 luglio 2026 il termine per i Piani 202325 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: edilizia - scolastica - piani - prorogato

Insediato al Ministero il Comitato tecnico per la revisione delle Norme tecniche sull’edilizia scolastica - Presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è ufficialmente insediato il Comitato tecnico incaricato di elaborare una proposta di revisione del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975, che disciplina le norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica.

Valditara: “In arrivo oltre 700 milioni per nidi, mense e laboratori scolastici”. Gli investimenti per l’edilizia scolastica e le infrastrutture educative - Nel corso della giornata conclusiva dell’evento Scuola Futura, svoltosi ad Arezzo, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato un importante piano di investimenti a favore del sistema scolastico italiano.

Edilizia scolastica: 550mila euro per gli istituti aretini - “Mentre proseguono i lavori per le due nuove scuole della città , la Cesalpino e il nuovo nido Colombo, e in attesa del significativo intervento a Sitorni che ammontano in totale a circa 11milioni e 500mila euro, continuano gli investimenti nelle scuole della città ".

