Echeverri o Fabio Silva? Scopriamo il profilo ideale per Gasperini

La Roma sta sondando attivamente il mercato per consegnare a Gian Piero Gasperini il rinforzo offensivo cercato. L'identikit risponde a un esterno sinistro di piede destro in grado di partire largo per stringere verso il centro. Nel mirino ci sono Claudio Echeverri del Manchester City e Fábio Silva del Wolverhampton, due profili con caratteristiche molto diverse ma entrambi in grado di portare qualcosa di nuovo nel 3-4-2-1 giallorosso. A complicare la trattativa dell'argentino però è la riluttanza del City a inserire un diritto di riscatto, mentre per Fabio Silva l'ostacolo principale è trovare la formula di un prestito con obbligo di riscatto, possibile solo dopo un rinnovo del suo contratto in Inghilterra.

Echeverri ha detto "sì" alla Roma. Il ds Massara sta spingendo per inserire un diritto di riscatto ma il Manchester City preferirebbe cederlo al Girona, club della galassia del City Group. Sulla lista rimane Fabio Silva ma Echeverri è la priorità di Gasperini...

