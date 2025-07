ecco la vasca di laminazione contro gli allagamenti a marcelli

L’iter prosegue a grandi passi per risolvere il problema degli allagamenti a Marcelli di Numana. Il consiglio di amministrazione di Acquambiente Marche, su indicazione del presidente Massimo Palazzesi, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per un primo stralcio di intervento. Redatto in appena 45 giorni dallo studio di ingegneria idraulica e ambientale Sps di Milano, il progetto prevede la realizzazione di una vasca di laminazione sotto il parcheggio di via Venezia (nei pressi del supermercato Sì con te) in adiacenza all’impianto dove si trovano le pompe di sollevamento delle acque reflue che si immettono ai collettori diretti verso il depuratore di Villa Poticcio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

