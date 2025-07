Non solo mare, torrette e pattini: domenica 3 agosto, alle 20, la palestra ’Borgo Rosselli’ di Porto San Giorgio ospiterĂ la prima edizione della ’ Red Cup ’, un torneo di calcio a 5 dedicato agli assistenti bagnanti impegnati lungo il litorale sangiorgese e fermano. Un’iniziativa che diventa anche un’occasione per celebrare il senso di squadra e lo spirito civico di questi giovani che vegliano sulla sicurezza dei bagnanti. A promuovere l’evento sono stati Emanuele Morese e Alessandro Mandolesi, che con entusiasmo hanno voluto creare un momento di aggregazione per i tanti ragazzi impegnati nel salvataggio: "La Red Cup nasce per riconosce il sacrificio e l’impegno di questi giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco la ’Red Cup’ dei guardiaspiaggia