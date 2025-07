Si arricchisce la proposta gastronomica del Puntadiferro, dove proprio ieri ha aperto un nuovo punto di ristorazione, questa volta con un prodotto tipico e inconfondibile della cucina romagnola. Gioca quindi in casa ‘La Piadineria’, brand leader nella ristorazione ’fast casual’ che ha appena inaugurato al centro commerciale il suo primo punto vendita cittadino a Forlì. Il marchio conta già 485 ristoranti e più di 3.500 collaboratori in tutta Italia, 25 dei quali in Emilia-Romagna, dove sforna ogni mese più di 116.000 piadine. Fondata nel 1994, La Piadineria si è affermata grazie a una proposta semplice ma versatile, in grado di soddisfare gusti e abitudini alimentari differenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco ’La Piadineria’. Profumo di Romagna al Puntadiferro