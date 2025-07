Bus Cassina-Melzo, Gaetano Greco, assessore ai Trasporti, salta sul pullman per pubblicizzare la nuova linea caldeggiate dagli studenti e dalle loro famiglie per raggiungere le scuole superiori a Melzo. Non solo. Caldeggiata anche da Assolombarda per i lavoratori in servizio nelle grandi aziende della zona, oggi costretti, dopo essere scesi dal metrò, a percorrere a piedi l’ultimo tratto verso l’area industriale. Accordo fra CittĂ Metropolitana, agenzie di trasporto e Comune, dopo la petizione lanciata a metĂ maggio dai genitori dei ragazzi "appiedati", che ha raccolto 660 adesioni. Poche ore fa, l’ufficializzazione della svolta: entra in servizio la Z401 che servirĂ il territorio cassinese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecco il bus tra Cassina e Melzo: "Polemiche archiviate, si parte"