Eccellenza Civitanovese resta il capitano Visciano

La Civitanovese riparte dal suo capitano Ivan Visciano. La mezzala classe 1987 vestirà di rossoblù per la sesta stagione di fila. In un post, il club rossoblù ha ufficializzato la sua conferma, parlando di "scelta forte, naturale e condivisa. Una stretta di mano che vale più di mille parole. Ivan continuerà a guidare i rossoblù per le prossime stagioni, confermandosi simbolo di serietà , esperienza e appartenenza. Leader riconosciuto dentro e fuori dal campo, Visciano è il cuore pulsante della squadra, l’uomo delle battaglie vere, un autentico punto di riferimento per compagni e tifosi". D’altronde è proprio così. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Civitanovese, resta il capitano Visciano

In questa notizia si parla di: visciano - civitanovese - capitano - eccellenza

Le manovre della Civitanovese. Si lavora perché rimanga Visciano - In attesa dell’incontro tra il sindaco Fabrizio Ciarapica e il patron rossoblù Mauro Profili per parlare delle sorti del club, continuano i contatti con le figure tecniche che dovranno far parte della prossima stagione.

CIVITANOVESE. Il capitano non si muove; Fumata bianca nella notte, la Civitanovese conferma il suo capitano: staff in costruzione; MERCATO ECCELLENZA. Conferme e arrivi: la griglia.

Fumata bianca nella notte, la Civitanovese conferma il suo capitano: staff in costruzione - 16, orario alquanto singolare dopo una giornata convulsa. Lo riporta youtvrs.it

Eccellenza. Il diesse Sacchetti lascia la Civitanovese - In una nota, il club ha comunicato che dirigente sportivo ex Pineto ed Alba Adriatica "ha deciso di interrompere anticipatamente la collab ... Riporta msn.com