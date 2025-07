EA FC 26 Closed Beta Come Ricevere Il Codice

Abitualmente nel mese di agosto Electronic Arts smista dei codici per accedere alla Closed Beta di EA FC 26 inviando delle email e dare la possibilitĂ di provare in anteprima il nuovo simulatore calcistico. Abitualmente i test cominciano entro i primi 10 giorni del mese per terminare poi durante la prima settimana di settembre. Per poter partecipare alla selezione e ricevere la mail con il codice della Beta chiusa bisogna autorizzare la software house canadese ad inviarvi delle comunicazioni. Per effettuare questa procedura dovete recarvi sul vostro profilo ea ( Questo è il link ) e dopo aver effettuato il login con le vostre credenziali dal menu di sinistra selezionate la voce Preferenze E-Mail. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Closed Beta Come Ricevere Il Codice

