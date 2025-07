E’ un Pisa già in forma battuto l’Empoli Akinsanmiro Touré e Meister | tris di sorrisi

Empoli 2 Pisa 3 EMPOLI (3-4-1-2): Stubljar (45’ Perisan); Curto (69’ Bembinsta), Guarino, Carboni (87’ Moray); Ceesay (38’ Ebuehi), Belardinelli (77’Baralla), Ignacchiti (77’ Kaczmarski), Moruzzi; Busiello (56’ Saporiti); Shpendi (75’ Orlandi), Popov (77’ Zanaga). Allenatore: Pagliuca. PISA (3-4-2-1): Semper (45’ Scuffet); Canestrelli (78’ Calabresi), Caracciolo (69’ Denoon), Lusuardi (69’ Mbambi); Touré (75’ Giani, 81’ Sapola), Akinsanmiro, Hojholt (82’ Maucci), Angori (75’ Durmush); Tramoni (69’ Jevsenak), Moreo (69’ Bonfanti); Meister (69’ Buffon). Allenatore: Gilardino. Arbitro: Rapuano di Rimini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - E’ un Pisa già in forma, battuto l’Empoli. Akinsanmiro, Touré e Meister: tris di sorrisi

Sorpresi a Pisa con soldi e preziosi rubati in un appartamento a Empoli - Sono finiti nei guai tre cittadini stranieri, tutti pluripregiudicati e senza fissa dimora, che sono stati fermati, con l'accusa di ricettazione, nel primo pomeriggio dello scorso 20 maggio dai Carabinieri a Pisa, in via Fiorentina, a bordo di un veicolo con targa francese.

