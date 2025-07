È subito Samp-Modena Sottil contro il suo passato

Andrea Sottil debutterà in campionato sulla panchina del Modena a Genova, in casa della Sampdoria, proprio contro l'ultima squadra che ha allenato, senza fortuna, nel campionato cadetto: questo ha detto ieri, fra le altre cose, la composizione del calendario dell'edizione 202526 della Serie B, che a Mantova, all'esedra di Palazzo Tè, ha aperto le danze della nuova stagione. Un debutto niente male, per i gialloblù, perché i blucerchiati, dopo una stagione incredibile (e molto discutibile) come quella passata, punteranno senza dubbio a cancellare quell'annata. Per Sottil, inevitabilmente, una partita che ha qualcosa di più.

Modena, è Andrea Sottil il nome più caldo per la panchina - Modena, 6 giugno 2025 – Non sarà Andrea Pirlo (per lui pronta la panchina del Dubai United), molto probabilmente nemmeno Luca D'Angelo (molto legato alla piazza di La Spezia e da altri due anni di contratto).

Andrea Sottil in pole position per la panchina del Modena - Non sarà certamente Andrea Pirlo, ormai pronto a firmare per il Dubai United (club della serie B degli Emirati Arabi) l’allenatore del Modena, e la posizione di Luca D’Angelo appare complicata da sbloccare, considerato il rapporto stretto che il tecnico abruzzese ha con la piazza di La Spezia, non solo contrattualmente.

Modena: Andrea Sottil favorito per la panchina, si punta sul sistema a tre difensori - Detto la prossima settimana sarà momento chiave per la panchina del Modena e che, ad oggi, è Andrea Sottil il candidato più caldo a sostituire Paolo Mandelli, ciò che la dirigenza canarina ha fatto vedere nelle varie chiacchiere fatte coi "papabili" ci porta ad intraprendere una strada tattica abbastanza chiara.

