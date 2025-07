E oggi tocca ad Arceci Il ’mediatore’ parlerà L’accusa | Era il ponte tra Santini e le imprese

Oggi è il giorno dell’interrogatorio di Franco Arceci che, secondo la Procura, sarebbe stato il "tessitore silenzioso" che continuava a lavorare in Comune anche senza incarico. Nella galassia di Affidopoli, infatti, c’era chi aveva un contratto. E chi, come Franco Arceci, non ne aveva più bisogno. Almeno secondo la Procura di Pesaro, che lo descrive come una sorta di "funzionario fantasma" capace di restare in servizio anche quando non c’era alcun atto formale a dirlo. Ex capo di gabinetto del sindaco Matteo Ricci fino al 28 febbraio 2021, poi "collaboratore a vario titolo", a volte oneroso, a volte gratuito, Arceci ha continuato a occupare un ufficio in Comune e a esercitare le stesse funzioni "pur non avendone titolo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

