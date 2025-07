È morto Paolo Antonioli ex calciatore e capitano di Frosinone e Padova

Lutto nel mondo del calcio. L'ex calciatore Paolo Antonioli, è morto all'età di 47 anni a causa di una grave malattia contro cui lottava da oltre un anno. A confermare la triste notizia è stata la moglie Elena Vezzù, volto noto di Radio Piterpan, con un lungo post pubblicato sul suo account. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: morto - paolo - antonioli - calciatore

Ciclista appassionato stroncato da un malore: Paolo Gallina è morto a 50 anni - È Paolo Gallina la vittima dell'improvviso malore che lo ha colto sabato pomeriggio a Orzinuovi, mentre pedalava lungo la pista ciclabile di Via Milano: aveva 50 anni e abitava a Soncino, in provincia di Cremona.

È morto Paolo Scolavino, il medico di montagna che ha scelto di servire i piccoli borghi - Si è spento nella nottata di oggi, 10 maggio, all’età di 62 anni, Paolo Scolavino, medico conosciuto e apprezzato a Chieti e non solo.

La tragedia di Paolo Vallan, morto nella macchina tritasassi. Era vicino alla pensione, si sarebbe dedicato ai più giovani - Mantello (Sondrio) – Stava svolgendo il lavoro per cui nell’ambiente era considerato il migliore, l’esperto da cui si poteva solo imparare.

Il calcio dice addio a Paolo Antonioli. È morto a soli 47 anni, stroncato da una malattia, come ha raccontato con dolore la moglie Elena Vezzù. Difensore roccioso, capitano del Frosinone e uomo di mille battaglie, ha indossato tante maglie con orgoglio: Padov Vai su Facebook

Morto Paolo Antonioli, l'ex capitano di Padova e Frosinone aveva 47 anni #SkySport #Antonioli Vai su X

Paolo Antonioli è morto dopo una lunga malattia: l’ex capitano del Frosinone aveva 47 anni; Morto Paolo Antonioli, ex capitano di Padova e Frosinone; Muore a 47 anni l'ex capitano del Frosinone Paolo Antonioli.

Paolo Antonioli, morto a 47 anni l'ex Frosinone e Padova: il triste annuncio della moglie Lady Helen - Paolo Antonioli, morto a 47 anni l'ex Frosinone e Padova: una vita sui campi di calcio col sogno, mai avverato, della A. Come scrive sport.virgilio.it

Come è morto Paolo Antonioli? Biografia e vita privata dell'ex calciatore - Paolo Antonioli, ex calciatore noto e molto amato nel panorama calcistico italiano, è scomparso a soli 47 anni, lasciando un grande vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto, in campo e fuori. tag24.it scrive